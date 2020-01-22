Ислам Эльджаркиев возглавил центр противодействия экстремизму Ингушетии

«Брат Ибрагима Ислам Эльджаркиев стал руководителем ЦПЭ. Приказ о его назначении уже подписан», — сказал собеседник издания.

По его словам, сегодня он приступил к новым обязанностям.

Глава ЦПЭ ранее занимал пост начальника отдела службы собственной безопасности Министерства внутренних дел республики.

Ислам младше Ибрагима Эльджаркиева на два года.

Официальное представление нового начальника ингушского центра «Э» пройдет в ближайшее время в рамках заседания коллегии регионального МВД.

До него центром в качестве врио руководил полковник полиции Эдуард Рыбинцев.

Братья Эльджаркиевы — Ибрагим и Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник, были убиты 2 ноября в Москве. Преступник выстрелил в них не менее десяти раз.

В рамках уголовного дела расследуется два эпизода: нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года и его убийство 2 ноября.