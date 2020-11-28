Ислам Агиев выиграл кубок России по всестилевому каратэ в весе до 64 кг

Соревнования проходили в Орле с 25 по 28 ноября с участием более 1 500 спортсменов из 50 регионов России.

Агиев стал лучшим в весовой категории до 64 кг по итогам бескомпромиссных поединков в дисциплине «Полный контакт в средствах защиты», сообщает пресс-служба министерства спорта республики со ссылкой на президента федерации всестилевого каратэ Ингушетии Абдул-Азита Шаухалова.

Тренируется спортсмен под руководством Исмаила Расумова.

На соревнованиях в Орле также присутствовал главный тренер сборной Ингушетии по всестилевому каратэ Батыр Джандигов.

Напомним, что в сентябре этого года Ислам Агиев завоевал серебряную медаль чемпионата страны по всестилевому каратэ, смог выполнить норматив мастера спорта России и завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2021 году в Турции.