Музей

Исчезнувшие артефакты нашлись при уборке в шкафу в ингушском музее

0

В музее краеведения в Назрани обнаружились изделия из драгоценных металлов, о похищении которых несколько дней назад заявлял директор учреждения культуры, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД в четверг.

«30 ноября в полицию обратился директор Ингушского государственного музея краеведения с заявлением о том, что в период времени с 27 ноября по 30 ноября неустановленное лицо украло из витрины зала археологии изделия из драгоценных металлов на общую сумму 166 тысяч рублей», — отметил представитель министерства внутренних дел.

В действиях неустановленного лица усматривались признаки состава преступления по ст. 158 УК РФ (кража).

По его словам, накануне директор позвонил в полицию и сообщил, что «похищенные» изделия обнаружены во время уборки шкафа в помещении музея.

Экспонаты в установленном порядке осмотрены, сфотографированы и переданы под расписку заявителю.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии спасатели в спальных районах проводят подворный обход для минимизации бытовых пожаров
В краеведческом музее Ингушетии проходит фотодокументальная выставка ко Дню Неизвестного солдата
Ингушские юнармейцы приняли участие в акции «Огни памяти» в городе воинской славы Малгобеке
Ингушский футболист Аслан Муталиев забил гол и отдал голевую передачу на молодёжном чемпионате России
Сельская ипотека в Россельхозбанке теперь доступна от 1,9% годовых
Минэкономразвития России предложило включить 5 регионов СКФО в программу поддержки ГЧП
Более 1,3 кг марихуаны изъято у жителей Ингушетии
Продавцы в Ингушетии теперь имеют законное право отказывать в обслуживании клиентам без масок
В руководящих рекомендациях ВОЗ маску следует носить внутри и вне помещений
В Ингушетии 45 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
Шесть улиц благоустроят в Малгобеке в рамках нацпроекта в 2021 году

Главное

Яндекс.Метрика

 