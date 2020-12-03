Исчезнувшие артефакты нашлись при уборке в шкафу в ингушском музее

«30 ноября в полицию обратился директор Ингушского государственного музея краеведения с заявлением о том, что в период времени с 27 ноября по 30 ноября неустановленное лицо украло из витрины зала археологии изделия из драгоценных металлов на общую сумму 166 тысяч рублей», — отметил представитель министерства внутренних дел.

В действиях неустановленного лица усматривались признаки состава преступления по ст. 158 УК РФ (кража).

По его словам, накануне директор позвонил в полицию и сообщил, что «похищенные» изделия обнаружены во время уборки шкафа в помещении музея.

Экспонаты в установленном порядке осмотрены, сфотографированы и переданы под расписку заявителю.