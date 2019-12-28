Инвалиды-производственники в Ингушетии получили специализированные автомобили LADA Granta

«Двум жителям республики, пострадавшим на производстве, вручили ключи от новых автомобилей марки LADA Granta, полностью адаптированных для людей с ограниченными возможностями. Для них это было приятным сюрпризом, так как уже более пяти лет они стояли на учете в ФСС на получение данных автомобилей. Помощь оказана в рамках реализации программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Спонсировал мероприятие Фонд социального страхования», — сказали в министерстве.

Ключи от автомашин пострадавшим на производстве Руслану Нальгиеву и Мухажиру Чакиеву вручили заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева и управляющий отделения ФСС Руслан Дахкильгов.

В пресс-службе фонда добавили, что данная работа будет продолжена в следующем году.

Отметим, что в России в рамках реализации Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» существует программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Программа реабилитации пострадавших предусматривает ежемесячные денежные выплаты, санаторно-курортное лечение, обеспечение медикаментами и техническими средствами реабилитации (коляски, протезы, ортопедическая обувь), а также выдачу специальных транспортных средств.