Инвалиды получат коляски независимо от места жительства

«Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, после принятия закона получение инвалидами технических средств реабилитации значительно упростится», — пишет издание.

Сейчас они предоставляются гражданам с ограниченными возможностями по месту их жительства, что делает процедуру для людей сложной.

«Принятый сегодня в первом чтении законопроект предоставит инвалидам право получать технические средства реабилитации без привязки к месту жительства, по месту фактического пребывания человека», — цитирует «Российская газета» председателя Госдумы.

Авторами поправок выступили «единороссы», среди которых глава парламентской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.