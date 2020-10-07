Инвалиды получат коляски независимо от места жительства

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В скором времени изменится порядок получения технических средств реабилитации инвалидов, к которым относятся коляски, слуховые аппараты, ортопедическая обувь и другое, сообщает «Российская газета». Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит инвалидам получать все это вне зависимости от места жительства.

«Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, после принятия закона получение инвалидами технических средств реабилитации значительно упростится», — пишет издание.

Сейчас они предоставляются гражданам с ограниченными возможностями по месту их жительства, что делает процедуру для людей сложной.

«Принятый сегодня в первом чтении законопроект предоставит инвалидам право получать технические средства реабилитации без привязки к месту жительства, по месту фактического пребывания человека», — цитирует «Российская газета» председателя Госдумы.

Авторами поправок выступили «единороссы», среди которых глава парламентской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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