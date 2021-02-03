Приговор

Иностранца, насмерть сбившего полицейского в Ингушетии, отправили в колонию

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21-летнему жителю Азербайджана дали срок за ночное ДТП, в котором погиб автоинспектор, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина ночью 10 мая 2020 года, управляя технически исправным автомобилем «ГАЗ-2705» на федеральной автодороге «Кавказ» совершил наезд на инспектора ДПС, находившегося при исполнении своих обязанностей», — отметил собеседник издания.

По его данным, в результате наезда 29-летний дорожный полицейский от полученных тяжелых травм скончался в больнице.

Иностранцу вменили ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Он приговорен к полутора годам в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем сроком на два года.

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