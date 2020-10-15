Инициатору множества благотворительных акций вручили медаль в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в местной администрации.

«В торжественной обстановке глава района Магомед Дзейтов вручил юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» и удостоверение к ней начальнику социального отдела администрации Ибрагиму Гулиеву», — сказал представитель Сунженского муниципального района.

Он уточнил, что распоряжение о награждении самого молодого руководителя отдела администрации подписал Калиматов.

Дзейтов поздравил Гулиева с присвоением почетной награды, поблагодарил его за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и пожелал ему успехов в дальнейшей работе во благо района и республики.

По словам сотрудника пресс-службы, самый узнаваемый 30-летний чиновник является инициатором и активным участником множества благотворительных акций в помощь малоимущим семьям, праздничных мероприятий, волонтерских, социальных проектов.

Напомним, новая юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» учреждена Главой Ингушетии в начале августа этого года. Медалью наградят лиц, стоявших у истоков создания Ингушетии, внесших значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности.

Кроме того, обладателями награды станут общественники, благотворители. Ее будут вручать людям, имеющим заслуги в сферах культуры, спорта, образования, научно-исследовательской деятельности, укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества.

Годовщина единения Ингушетии с Россией традиционного отмечалась 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце.

В связи с распространением коронавируса все праздничные мероприятия было решено перенести на осень. Главные торжества в этом году прошли 10 октября на обновленном стадионе в городе Сунжа. Открыла мероприятия знаменитая авиагруппа «Стрижи» фигурами высшего пилотажа.