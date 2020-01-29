АПК

Ингушскую молодежь власти намерены привлечь к учебе и труду в сфере АПК

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В 2020 году Минсельхоз Ингушетии намерен начать работу со школьниками и студентами, чтобы привлечь их к учебе и труду в сфере АПК на дефицитные для республики профессии агронома и ветеринара, рассказал СМИ замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

«Мы можем обучать молодежь и в республике — у нас есть агрономический факультет в ИнгГУ и Агрономический техникум. Но набор студентов туда довольно слабый, и после окончания обучения выпускники редко выходят работать по специальности. Мы намерены в 2020 году провести цикл бесед со студентами, чтобы рассказать им о преимуществах такой работы, привлечь их в профессии агронома и ветеринара», — сказал Албаков.

По его словам, региональный Минсельхоз проводит также и практические занятия со студентами.

«Студентов аграрного факультета ИнгГУ и техникума мы регулярно вывозим на практику в ГУПы, агрокомплекс «Сунжа», «Сад-Гигант «Ингушетия», где рассказываем и о работе, объясняем тонкости и пытаемся заинтересовать их. После окончания обучения студенты техникума и вуза по специальностям в сфере АПК могут рассчитывать на трудоустройство», — отметил представитель аграрного ведомства.

Напомним, что 22 января текущего года Глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе посещения крестьянско-фермерских хозяйств республики отметил, что в регионе не хватает грамотных специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов. Для решения этой проблемы власти намерены с 2021 года отправлять молодых людей за пределы республики для обучения.

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