Ингушскую молодежь приглашают к участию в IV Всероссийской олимпиаде по сервису и туризму

Олимпиада проходит при поддержке Комиссии РГО по развитию туризма. Председатель комиссии, академик РАН Владимир Котляков является сопредседателем оргкомитета олимпиады. Цель мероприятия — повышение качества подготовки специалистов и привлечение талантливой молодёжи к научно-исследовательской деятельности по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «География», «Обществознание» и «История».

В олимпиаде могут принять участие школьники 7-11-х классов и студенты. Количество заявок от образовательного учреждения не ограничено. Участие бесплатное.

Среди номинаций олимпиады — «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент», «Физическая культура и спорт», «География», «История», «Обществознание». Оргкомитетом олимпиады дополнительно выдвигаются номинации «За лучшее креативное решение», «Лучший в профессии», «За инновационные идеи в развитии внутреннего и въездного туризма», «За лучшую разработку решений в области туризма и гостеприимства».

До 19 февраля желающие принять участие в олимпиаде могут подать заявку по ссылке. или отправить заявку по адресу электронной почты apsit_kzn@mail. ru. 22 февраля будет проведена рассылка заданий участникам в соответствии с зарегистрированными заявками.

Решения заданий олимпиады (в формате Microsoft Word, шрифт 14, одинарный интервал, объёмом не более 5 страниц) загружаются в форму или пересылаются на электронную почту apsit_kzn@mail. ru до 28 февраля.

Результаты олимпиады будут опубликованы до 30 марта.

По всем вопросам: Мударисов Рафик Габдуллович (rafik. mudarisov@bk. ru; тел. 8 (950) 320-78-60. Казань, 420111, ул. Университетская, д. 6, ФГБОУ ВО «КНИТУ»).