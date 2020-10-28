Ингушскому спортсмену Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса
Ингушскому дзюдоисту Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, 25-летний Албогачиев — бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, двукратный чемпион России.
Напомним, на прошедшей неделе Руслан Албогачиев стал победителем чемпионата России по дзюдо среди слабовидящих в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходили в городе Раменское Московской области.