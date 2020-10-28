Ингушскому спортсмену Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, 25-летний Албогачиев — бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, двукратный чемпион России.

Напомним, на прошедшей неделе Руслан Албогачиев стал победителем чемпионата России по дзюдо среди слабовидящих в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходили в городе Раменское Московской области.