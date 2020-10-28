Дзюдо

Ингушскому спортсмену Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса

0

Ингушскому дзюдоисту Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, 25-летний Албогачиев — бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, двукратный чемпион России.

Напомним, на прошедшей неделе Руслан Албогачиев стал победителем чемпионата России по дзюдо среди слабовидящих в весовой категории до 81 кг. Соревнования проходили в городе Раменское Московской области.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мы против террора»
В Малгобекском районе прошло мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий
В Ингушетии определили победителей детского конкурса по сбору макулатуры
Малгобекские школьники провели акции «Надень маску — защити себя от Covid-19» и «Внимание, дети!»
Ингушский боксёр Рашид Кодзоев выступит на международном турнире Cold Wars 2 в Минске
Ингушский пауэрлифтер Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы
Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта
Илез Хашагульгов стал вторым на Всероссийском турнире по грэпплингу «Пять звёзд»
Ингушские спортсмены привезли пять медалей с межрегиональных соревнований по боксу в Ачхой-Мартане
Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира
Житель Ингушетии, пытавшийся вскрыть банкомат, обвиняется в повреждении имущества

Главное

Яндекс.Метрика

 