Единоборства

Ингушскому бойцу смешанных единоборств Мовсару Евлоеву заменили соперника на бой в Лас-Вегасе

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Представителю спортивного клуба «Чингиз» Мовсару Евлоеву заменили соперника на бой 7 марта на UFC 248 в Лас-Вегасе.

Новым соперником Мовсара Евлоева, вместо травмированного Дагласа Сильвы де Андраде, станет Джамал Эммерс. Директор СК «Чингиз» Джабраил Барахоев рассказал пресс-службе постпредства Ингушетии о новом сопернике и о подготовке Мовсара Евлоева.

«Мовсару заменили соперника на Джамала Эммерса. Он не менее опытный и сильный, чем Даглас, который должен был выступать с Мовсаром Евлоевым. Поэтому сейчас наш спортсмен находится на сборах в Таиланде и усиленно готовится к поединку. Я думаю, что он победит, так как находится в отличной форме и всегда серьезно подходит к тренировкам. Желаю ему победы!» — рассказал Джабраил Барахоев.

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