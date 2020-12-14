Ингушскому бойцу ММА Абубакару Местоеву присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»
Ингушскому спортсмену Абубакару Местоеву присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по спортивной борьбе.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.
Абубакар Местоев является одним из лучших бойцов смешанных боевых единоборств Ингушетии. В данное время он является бойцом одного из ведущих промоушенов мира (АСА).
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в прошлом году Местоев стал победителем Кубка России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион и смог выполнить норматив мастера спорта России.