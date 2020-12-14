Ингушскому бойцу ММА Абубакару Местоеву присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.

Абубакар Местоев является одним из лучших бойцов смешанных боевых единоборств Ингушетии. В данное время он является бойцом одного из ведущих промоушенов мира (АСА).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в прошлом году Местоев стал победителем Кубка России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион и смог выполнить норматив мастера спорта России.