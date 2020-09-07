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Ингушское постпредство проверит сообщения в соцсетях об избиении двух жителей Якутска с участием уроженца республики

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В связи с распространением видеообращения о якобы избиении блогера Натальи Корякиной и ее молодого человека на свадебных торжествах в Якутске с участием жителя Ингушетии, постоянное представительство республики при Президенте России проводит работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время информация уточняется. Вопрос взят на особый контроль.

Ранее в Instagram появилось видеообращение общественника из Якутска к Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову с просьбой разобраться в этой ситуации и наказать виновных.

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