Ингушское отделение Союза театральных деятелей отметило свое совершеннолетие

Министр Темерлан Дзейтов поздравил руководителя организации Султана Гайсанова и театральных деятелей республики с этим знаменательным днем. «Это знаменательное событие и для профессионального сообщества, и для всех любителей театра. В истории одного из старейших творческих объединений республики – немало славных страниц и ярких имен. Союз театральных деятелей, который вас объединяет, несет высокую миссию – поддержку в профессиональной, социальной и духовной сферах каждого из его членов», - написал Дзейтов на своей странице в «Инстаграм» и пожелал сотрудникам ингушских театров процветания, дальнейшего развития и претворения в жизнь всех намеченных планов.

Ингушское региональное отделение Союза театральных деятелей России со дня своего основания неустанно работает над тем, чтобы объединять деятелей театрального искусства Ингушетии. Совместно с региональным министерством культуры, органами исполнительной власти, другими творческими союзами, учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами организует и проводит различные фестивали, смотры, конкурсы и конференции по актуальным проблемам сценического искусства.

Этот союз исследует историю возникновения такого высокого искусства, как театр, и приветствует здоровую театральную критику, а также способствует развитию студийного и экспериментального движения. Организация открыта для контактов со всеми, кто готов содействовать сохранению и развитию традиций отечественного театрального искусства, становлению новых организационных форм и творческих направлений в театре, поддержке признанных мастеров ингушской сцены и творческой молодежи.