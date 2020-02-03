Ингушское отделение организации «Матери России» отметит свой 5-летний юбилей

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Ингушское отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» отметит в марте свое пятилетие. О подготовке к празднованию шла речь на встрече министра культуры республики с руководством организации.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, Тамерлан Дзейтов встретился с председателем регионального отделения ВОД «Матери России» Лейлой Амерхановой и ее заместителем Розой Цицкиевой. В беседе также принимали участие заместители министра Рустам Таркоев и Айна Ильясова.

В ходе мероприятия обсудили план подготовки к празднованию первого юбилея организации. Торжественное мероприятие планируется провести 27 марта в муниципальном Дворце культуры Назрани.

В рамках торжества планируется награждение общественных деятелей в пяти номинациях, одна из которых будет от Минкультуры Ингушетии.

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