Ингушское отделение организации «Матери России» отметит свой 5-летний юбилей

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, Тамерлан Дзейтов встретился с председателем регионального отделения ВОД «Матери России» Лейлой Амерхановой и ее заместителем Розой Цицкиевой. В беседе также принимали участие заместители министра Рустам Таркоев и Айна Ильясова.

В ходе мероприятия обсудили план подготовки к празднованию первого юбилея организации. Торжественное мероприятие планируется провести 27 марта в муниципальном Дворце культуры Назрани.

В рамках торжества планируется награждение общественных деятелей в пяти номинациях, одна из которых будет от Минкультуры Ингушетии.