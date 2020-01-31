Родной язык

Ингушский язык сегодня нуждается в государственной поддержке — Калиматов

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Махмуд-Али Калиматов

Ингушский язык сегодня нуждается в государственной поддержке, которая будет выражаться в выпуске печатных изданий на родном языке. Об этом заявил Глава республики журналистам в четверг в ходе пресс-конференции на НТРК «Ингушетия».

Калиматов согласился с присутствующими, что для сохранения языка огромную роль играет художественная литература, особенно детская, поэтому акцент будет сделан именно на это. Печататься будут произведения классиков и современных авторов, в особенности детские образовательные книги, пособия по языку и литературе.

«Изыщем средства, постараемся помочь, чтобы книги наших авторов на ингушском языке вышли в свет, были опубликованы, потому что это очень важно. Какие мы ингуши, без знания родного языка? Мы должны писать и читать на нашем языке, тем более у нас богатая литература, целая плеяда поэтов и писателей», — отметил Глава республики.

Кроме того он подчеркнул, что вопрос принципиален и это очевидно для всех жителей региона, поскольку речь идет о сохранении культуры, национального самосознания и идентичности.

Конституцией республики ингушский язык, наравне с русским, провозглашен государственным языком на территории Ингушетии, изучается и преподается в школах, институтах, но проблема с сохранением и развитием является острой и актуальной. По словам Калиматова, решающее значение в сохранении и развитии языка играет отношение самих ингушей к нему.

«Каждый из нас должен беречь родной язык, разговаривать на нем, прививать каждому ребенку любовь к нему. Когда я рос в Сунже, у нас не было даже урока по родному языку, но я на нем говорю. Мы все будем поддерживать такие инициативы. Мы обязаны помогать популяризировать наш язык», — подчеркнул руководитель субъекта.

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