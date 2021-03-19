Ингушский волонтер-эколог выступил на Международном форуме «Чистая страна»

Во время стрима на тему «Формула деления. Как пошерить ответственность за производство отходов?» руководитель движения «Волонтеры Экологи» Адам Калиматов выступил в качестве спикера. Он предложил присутствующему на мероприятии вице-премьеру Виктории Абрамченко и другим участникам встречи вступить в ряды Всероссийского общественного движения «Волонтеры Экологи».

Также в ходе выступления было озвучено предложение разработать общие федеральные нормы и стандарты экологического образования с учетом лучших проверенных методик, знаний специалистов и рекомендаций педагогов, чтобы сформировать общий банк данных обмена опытом, улучшить экологическое образование и просвещение. В этой связи, «Волонтеры Экологии» предлагают разработать единый ФГОС экологического образования.

А для этого, по их мнению, необходимо провести ряд окружных форумов с привлечением профильных педагогов, общественных организаций, специалистов в сфере экологии.

Главными темами стрима стали также создание системы обращения с отходами, которая предполагает сокращение их объемов, ход «мусорной реформы», возможности превращения отходов в доходы, создание единого федерального государственного образовательного стандарта в области экологического образования, формирование экологического сознания у жителей страны и продвижение темы экологии в социальных сетях.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога между представителями власти и блогерами, представляющими мнение жителей страны, неравнодушных к проблемам экологии.

Напомним, что движение «Волонтеры Экологи» насчитывает уже более 10 тыс., активистов в 50 регионах и реализовало несколько крупных экологических проектов, в том числе «Школа ресайклинга» и «Зеленый десант».