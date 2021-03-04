Театр

Ингушский ТЮЗ в рамках «Больших гастролей» покажет свои спектакли тамбовским зрителям

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Ингушский театр юного зрителя готовится к выступлению в Тамбове в рамках Всероссийской программы «Большие гастроли», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

20 и 21 марта ингушские кукольники представят на сцене Тамбовского государственного театра кукол спектакли «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Чуче» и «Волшебная лампа Алладина». В свою очередь тамбовцы порадуют своими спектаклями наших юных зрителей в апреле.

Программа «Большие гастроли» организована Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории. География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки. В рамках программы проходит и большое количество сопутствующих мероприятий: для зрителей — творческие встречи с любимыми актерами, для профессионального сообщества — специализированные программы.

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