Ингушский ТЮЗ работает над новым проектом по фантастической повести Бориса Шадыжева «В седой древности»
Ингушский театр юного зрителя начал работу над новым проектом по фантастической повести Бориса Шадыжева «В седой древности», сообщает пресс-служба учреждения.
Главный художник Белгородского театра кукол Андрей Лукомский предложил эскизы костюмов, кукол, декораций, варианты которых сейчас рассматриваются. В детальном обсуждении эскизов приняли участие главный художник ингушского театра Руслан Ярыжев, заведующий декоративным цехом Руслан Дышниев и главный режиссер Лейла Хадзиева.
«Спектакль должен быть и выездным, чтобы как можно больше охватить зрительскую аудиторию и познакомить молодежь с творчеством писателя Бориса Шадыжева. Напомним, что именно по повести Б. Шадыжева поставлен спектакль Русского государственного музыкально-драматического театра «Золотой укол», режиссером-постановщиком которого является Микаэл Базоркин», — отметила Лейла Хадзиева.