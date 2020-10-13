Ингушский ТЮЗ работает над новым проектом по фантастической повести Бориса Шадыжева «В седой древности»

Главный художник Белгородского театра кукол Андрей Лукомский предложил эскизы костюмов, кукол, декораций, варианты которых сейчас рассматриваются. В детальном обсуждении эскизов приняли участие главный художник ингушского театра Руслан Ярыжев, заведующий декоративным цехом Руслан Дышниев и главный режиссер Лейла Хадзиева.

«Спектакль должен быть и выездным, чтобы как можно больше охватить зрительскую аудиторию и познакомить молодежь с творчеством писателя Бориса Шадыжева. Напомним, что именно по повести Б. Шадыжева поставлен спектакль Русского государственного музыкально-драматического театра «Золотой укол», режиссером-постановщиком которого является Микаэл Базоркин», — отметила Лейла Хадзиева.