Театр

Ингушский ТЮЗ работает над новым проектом по фантастической повести Бориса Шадыжева «В седой древности»

0

Ингушский театр юного зрителя начал работу над новым проектом по фантастической повести Бориса Шадыжева «В седой древности», сообщает пресс-служба учреждения.

Главный художник Белгородского театра кукол Андрей Лукомский предложил эскизы костюмов, кукол, декораций, варианты которых сейчас рассматриваются. В детальном обсуждении эскизов приняли участие главный художник ингушского театра Руслан Ярыжев, заведующий декоративным цехом Руслан Дышниев и главный режиссер Лейла Хадзиева.

«Спектакль должен быть и выездным, чтобы как можно больше охватить зрительскую аудиторию и познакомить молодежь с творчеством писателя Бориса Шадыжева. Напомним, что именно по повести Б. Шадыжева поставлен спектакль Русского государственного музыкально-драматического театра «Золотой укол», режиссером-постановщиком которого является Микаэл Базоркин», — отметила Лейла Хадзиева.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Студенты Ингушского госуниверситета заняли четвертое место во Всероссийском финансовом квесте
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Первый ученый-краевед»
В Малгобекской школе-интернате прошел урок мужества, посвященный битве за Кавказ
Сунженские школьники прослушали лекцию о первом Герое России Суламбеке Осканове
Поэтические чтения, приуроченные к 250-летию единения Ингушетии и России, прошли в Зязиков-Юрте
В сельском поселении Сагопши прошел сход граждан
В Ингушетии полностью завершили натурные работы по защите леса
В сельском поселении Кантышево планируют начать строительство нового детского сада в рамках нацпроекта «Образование»
Мэр Назрани вручил юным дзюдоистам гантели, спортивное питание и кимоно
Ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате СКФО по боксу среди взрослых
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней

Главное

Яндекс.Метрика

 