Ингушский ТЮЗ представит «Красную Шапочку» на фестивале «Театральное Зазеркалье»

Мероприятие пройдет с 24 ноября по 1 декабря 2020 года в дистанционной форме на основе предоставленных видеозаписей.

Ингушский ТЮЗ представит зрителям спектакль по сказке Шарля Перро в постановке Вадима Домбровского «Красная Шапочка».

В фестивале также примут участие профессиональные театральные коллективы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Онлайн-показы мероприятий, проводимых в рамках фестиваля, будут проходить на YouTube-канале.