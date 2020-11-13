Ингушский ТЮЗ представит «Красную Шапочку» на фестивале «Театральное Зазеркалье»
Ингушский театр юного зрителя примет участие в IV Межрегиональном театральном фестивале для детей «Театральное Зазеркалье», который проводится в Республике Адыгея, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Мероприятие пройдет с 24 ноября по 1 декабря 2020 года в дистанционной форме на основе предоставленных видеозаписей.
Ингушский ТЮЗ представит зрителям спектакль по сказке Шарля Перро в постановке Вадима Домбровского «Красная Шапочка».
В фестивале также примут участие профессиональные театральные коллективы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Онлайн-показы мероприятий, проводимых в рамках фестиваля, будут проходить на YouTube-канале.