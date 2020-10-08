Ингушский ТЮЗ представит «Грозу» Островского на соискание премии за лучшую постановку по произведениям русской классики
Ингушский театр юного зрителя представит спектакль по пьесе А. Островского «Гроза» на соискание премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, сообщила пресс-служба коллектива.
Премия учреждена с целью государственной поддержки создания и показа новых театральных постановок в рамках реализации проекта «Театр — детям». Вручается за лучшую театральную постановку и включает в себя специальный приз, диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.
Спектакль Ингушского ТЮЗа «Гроза» в постановке Ахмеда Льянова имеет новое прочтение, основным замыслом которого является стремление сохранить в людях все добрые начинания, идущие из поколения в поколения. Кабаниха здесь не причина всех бед, а ревнительница традиций и обычаев русского народа, которая стремится удержать молодёжь от мнимой свободы.