Театр

Ингушский ТЮЗ представит «Грозу» Островского на соискание премии за лучшую постановку по произведениям русской классики

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Ингушский театр юного зрителя представит спектакль по пьесе А. Островского «Гроза» на соискание премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, сообщила пресс-служба коллектива.

Премия учреждена с целью государственной поддержки создания и показа новых театральных постановок в рамках реализации проекта «Театр — детям». Вручается за лучшую театральную постановку и включает в себя специальный приз, диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.

Спектакль Ингушского ТЮЗа «Гроза» в постановке Ахмеда Льянова имеет новое прочтение, основным замыслом которого является стремление сохранить в людях все добрые начинания, идущие из поколения в поколения. Кабаниха здесь не причина всех бед, а ревнительница традиций и обычаев русского народа, которая стремится удержать молодёжь от мнимой свободы.

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