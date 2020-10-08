Ингушский ТЮЗ представит «Грозу» Островского на соискание премии за лучшую постановку по произведениям русской классики

Премия учреждена с целью государственной поддержки создания и показа новых театральных постановок в рамках реализации проекта «Театр — детям». Вручается за лучшую театральную постановку и включает в себя специальный приз, диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей.

Спектакль Ингушского ТЮЗа «Гроза» в постановке Ахмеда Льянова имеет новое прочтение, основным замыслом которого является стремление сохранить в людях все добрые начинания, идущие из поколения в поколения. Кабаниха здесь не причина всех бед, а ревнительница традиций и обычаев русского народа, которая стремится удержать молодёжь от мнимой свободы.