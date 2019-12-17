Ингушский ТЮЗ представил республику на фестивале театров кукол «Праздник гор» в Пятигорске

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Ингушский театр юного зрителя представил республику на первом открытом Международном фестивале театров кукол «Праздник гор», который прошел в Пятигорске 13-15 декабря, сообщает пресс-служба творческого коллектива.

Мероприятие прошло на базе кукольного театра «Золотой ключик» детской художественной школы столицы СКФО. В нем приняли участие 9 театральных коллективов из Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии, Московской области и Эстонии.

В течение трех дней на сцене кукольного театра вниманию жителей и гостей Пятигорска были представлены 14 ярких представлений театральных коллективов — участников фестиваля.

Ингушский ТЮЗ представил в первый день фестиваля спектакль Михаила Андреева в постановке Вадима Домбровского и Лейлы Хадзиевой «Чуче», во второй день фестиваля пятигорским зрителям был показан спектакль «Красная шапочка» Шарля Перро в постановке Вадима Домбровского.

Коллектив награжден дипломом участника первого открытого Международного фестиваля театров кукол «Праздник гор».

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