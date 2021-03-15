Ингушский ТЮЗ первым откроет «Большие гастроли» в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров

Первым в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене Тамбовского театра кукол покажет свои спектакли Ингушский ТЮЗ. Вниманию зрителей будут представлены постановки режиссера Вадима Домбровского «Волшебная лампа Аладдина» по пьесе классика кукольной драматургии Нины Гернет, веселая сказка «Чуче» (автор В. Андреев) о Мастере, который создавал сказочных кукол, а также «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» по пьесе Ирины Токмаковой (режиссер-постановщик Лейла Хадзиева).

Ответный визит Тамбовский театр кукол нанесет в республику в апреле, где представит спектакли «Кот в сапогах» (режиссер-постановщик Борис Ходырев), «Мама для мамонтенка» (режиссер-постановщик Олег Карнер), «Старая сказка» (режиссер-постановщик народный артист России Станислав Железкин). Показы пройдут в Магасе (ГБОУ № 1, детский сад-лицей) и в Сунже (лицей).