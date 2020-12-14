Ингушский ТЮЗ награжден дипломом участника фестиваля «Театральное Зазеркалье»

Диплом «За вклад в развитие театрального искусства для детей и юношества» и ценные подарки вручил министр культуры Республики Адыгея и председатель оргкомитета фестиваля Юрий Аутлев.

Напомним, в фестивале принимали участие профессиональные коллективы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Актеры Ингушского ТЮЗа познакомили зрителей с героями спектакля Шарля Перро, в постановке Вадима Домбровского «Красная шапочка».