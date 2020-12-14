Театр

Ингушский ТЮЗ награжден дипломом участника фестиваля «Театральное Зазеркалье»

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Ингушский театр юного зрителя награжден дипломом участника IV Межрегионального театрального фестиваля для детей «Театральное Зазеркалье», который проходил в Республике Адыгея с 24 ноября по 1 декабря в дистанционной форме на основе представленных видеозаписей, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Диплом «За вклад в развитие театрального искусства для детей и юношества» и ценные подарки вручил министр культуры Республики Адыгея и председатель оргкомитета фестиваля Юрий Аутлев.

Напомним, в фестивале принимали участие профессиональные коллективы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Актеры Ингушского ТЮЗа познакомили зрителей с героями спектакля Шарля Перро, в постановке Вадима Домбровского «Красная шапочка».

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