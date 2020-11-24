Ингушский ТЮЗ на фестивале «Театральное Зазеркалье» в Адыгее представляет «Красную Шапочку»

Фестиваль проходит в дистанционной форме на основе предоставленных видеозаписей. Ингушский ТЮЗ представит зрителям спектакль Шарля Перро в постановке Вадима Домбровского «Красная Шапочка».

Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия образования Республики Адыгея. В фестивале принимают участие профессиональные театральные коллективы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Онлайн-показы мероприятий, проводимых в рамках фестиваля, проходят на YouTube-канале. Зрители могут посмотреть спектакли театра кукол «Золотой кувшин» госфилармонии Адыгеи «Господин Дракон», Балкарского драмтеатра имени К. Кулиева «Колесо счастья», Нового театра кукол Краснодарского творческого объединения «Премьера» «Щелкунчик», Национального театра Адыгеи имени И. Цея «Как дурак разум искал», Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесии «Щелкунчик», Камерного музыкального театра Адыгеи имени А. Ханаху «Волшебная овечка», Чеченского ТЮЗа «По щучьему веленью», Русского драмтеатра имени Пушкина «Колыбельная для куклы», Черкесского драмтеатра имени М. Акова «Великан и украденный огонь».