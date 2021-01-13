Ингушский театр юного зрителя приглашает молодежь в свою студию

«Идет набор в студию ТЮЗа девушек и юношей, которые хотят связать свою деятельность с миром искусства, овладеть техникой кукловождения и культурой общения через сцену со зрителями», — сказано в релизе.

Студийцы получат практические навыки по кукловождению, научатся передавать выразительную походку персонажа, совмещая речь и движение куклы.