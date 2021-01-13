Театр

Ингушский театр юного зрителя приглашает молодежь в свою студию

0

Ингушский театр юного зрителя приглашает молодежь в свою студию, сообщила пресс-служба творческого коллектива.

«Идет набор в студию ТЮЗа девушек и юношей, которые хотят связать свою деятельность с миром искусства, овладеть техникой кукловождения и культурой общения через сцену со зрителями», — сказано в релизе.

Студийцы получат практические навыки по кукловождению, научатся передавать выразительную походку персонажа, совмещая речь и движение куклы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Трое жителей Ингушетии приговорены к штрафам за распространение экстремистских материалов в Интернете
Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в новом проекте Росмолодежи «Конкурс политологов»
Минтруд России планирует оптимизировать порядок расчета размера пособий для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет
Комитет по делам молодежи Ингушетии поздравил все печатные СМИ республики с Днем российской печати
Более 50 объектов военно-культурного наследия Ингушетии нанесено на карту проекта «Место Памяти»
Лидер «Справедливой России» предложил начать поэтапный отказ от ЕГЭ
В Ингушетии житель пожертвовал средства для укладки дороги на одной из улиц Назрани
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»
Муса Евлоев на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе бороться не будет
Ингушский студент рассказал об уникальном проекте строительства на Марсе
Ингушские кукольники работают над новыми спектаклями

Главное

Яндекс.Метрика

 