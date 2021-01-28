Ингушский театр юного зрителя кардинально преобразится до конца 2021 года

Здесь впервые за 22 года существования ТЮЗа идет масштабный капитальный ремонт, начатый еще в августе прошлого года в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

После обновления здания театра будет заменена крыша, изменится фасад, будет расширен центральный вход в зрительный зал, увеличится и сам зал — он будет рассчитан на 300 посадочных мест, появятся комфортные гримерки для артистов, новое фойе, проектировкой которого занимались специалисты из Краснодарского края. На территории, прилегающей к объекту, появятся кафе, фонтан, парковка, будут созданы удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На данном этапе завершены штукатурные и электромонтажные работы на втором этаже здания, где разместится административный центр, кабинеты для администраторов, актеров, бухгалтерия. Здесь уже ведутся работы по устройству систем кондиционирования и вентиляции. На первом этаже разобраны старые стены и начинается возведение новых. Производится кладка стен в пристройке, где разместятся три цеха по производству костюмов и декораций.

Министерством культуры закуплено дополнительное оборудование для театра, которое будет установлено по окончании ремонтных работ.

Общий объем средств, выделенных на капитальный ремонт, составляет более 130 млн рублей.