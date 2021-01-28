Театр

Ингушский театр юного зрителя кардинально преобразится до конца 2021 года

0

Ингушский театр юного зрителя кардинально преобразится до конца 2021 года, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Здесь впервые за 22 года существования ТЮЗа идет масштабный капитальный ремонт, начатый еще в августе прошлого года в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

После обновления здания театра будет заменена крыша, изменится фасад, будет расширен центральный вход в зрительный зал, увеличится и сам зал — он будет рассчитан на 300 посадочных мест, появятся комфортные гримерки для артистов, новое фойе, проектировкой которого занимались специалисты из Краснодарского края. На территории, прилегающей к объекту, появятся кафе, фонтан, парковка, будут созданы удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На данном этапе завершены штукатурные и электромонтажные работы на втором этаже здания, где разместится административный центр, кабинеты для администраторов, актеров, бухгалтерия. Здесь уже ведутся работы по устройству систем кондиционирования и вентиляции. На первом этаже разобраны старые стены и начинается возведение новых. Производится кладка стен в пристройке, где разместятся три цеха по производству костюмов и декораций.

Министерством культуры закуплено дополнительное оборудование для театра, которое будет установлено по окончании ремонтных работ.

Общий объем средств, выделенных на капитальный ремонт, составляет более 130 млн рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В экосистеме Сбера появится маркетплейс электронной коммерции
Борцы вольного стиля братья Ханиевы успешно выступили на юниорском первенстве в Дагестане
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль-комедию онлайн «Мой мальчик»
Минздрав Ингушетии пригласил жителей Сунженского района на вакцинацию против Covid-19
В Сунженском районе Ингушетии наградили директоров домов культуры сельских поселений
В Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства предъявлено штрафов на сумму более 9,5 млн рублей
Мэрией Сунжи начаты работы по реконструкции дороги на улице Линейной
Юные спортсмены из Ингушетии успешно выступили на турнире по боксу в Ставрополье
Ингушские борцы классического стиля завоевали медали на первенстве Москвы
Число умерших с Covid-19 в Ингушетии возросло до 160 человек
«Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис ЮMoney

Главное

Яндекс.Метрика

 