Театр

Ингушский театр юного зрителя готовится представить ребятам полюбившихся героев сказки «Али-баба и разбойники»

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Ингушский театр юного зрителя готовится представить ребятам уже полюбившихся героев сказки В. Маслова «Али-баба и разбойники», сообщила пресс-служба учреждения.

Ввиду ремонтных работ, которые производятся в здании театра, коллектив временно расположился в здании Министерства культуры Ингушетии.

В настоящее время актеры проводят репетиции спектакля и готовятся снова радовать юных поклонников своим творчеством.

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