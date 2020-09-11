Ингушский театр юного зрителя готовится представить ребятам полюбившихся героев сказки «Али-баба и разбойники»
Ингушский театр юного зрителя готовится представить ребятам уже полюбившихся героев сказки В. Маслова «Али-баба и разбойники», сообщила пресс-служба учреждения.
Ввиду ремонтных работ, которые производятся в здании театра, коллектив временно расположился в здании Министерства культуры Ингушетии.
В настоящее время актеры проводят репетиции спектакля и готовятся снова радовать юных поклонников своим творчеством.