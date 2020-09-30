Ингушский театр юного зрителя готовится представить новый спектакль «Сказка старого Коркута»

В работе над постановкой под названием «Сказка старого Коркута» задействован главный художник Ульяновского театра кукол Дмитрий Бобрович, который представил уже эскизы декораций, масок, кукол и сценических костюмов.

Роли распределены, и актеры приступили к репетициям. В ближайшее время юные зрители вместе со своими родителями смогут прийти на спектакль и приятно провести время, сказано в релизе.