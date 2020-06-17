Ингушский театр юного зрителя будет капитально отремонтирован

На совещании под председательством министра Темерлана Дзейтова руководитель ТЮЗа Муса Хадзиев совместно с коллективом обсудили возможности размещения технических цехов, мастерских и самого аппарата театра на время ремонта.

Отремонтировать учреждение культуры рассчитывают в течение трёх лет. В здании ТЮЗа предстоит переустройство помещений, ремонт зала, некоторые работы уже начались, а закончить их подрядчик должен до 2023 года.

После капитального ремонта Ингушский ТЮЗ кардинально преобразится — и внешне, и внутренне, превратившись в комфортное культурное пространство не только для творческого коллектива, но и для всех своих зрителей — детей и взрослых, сказано в релизе.

Ремонтные работы не помешают коллективу ТЮЗа выпустить в текущем году три новых спектакля, а также принять участие в масштабной программе «Большие гастроли для детей и молодежи», которая проходит при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности Минкультуры РФ. Осенью в рамках этой программы ингушские кукольники представят в Тамбове и Нальчике спектакли «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Чуче» и «Волшебная лампа Аладдина», которые завоевали большой успех у ингушских зрителей.