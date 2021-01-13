Ингушский студент рассказал об уникальном проекте строительства на Марсе

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Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте РФ Муслим Оздоев провёл встречу с Заурбеком Гадаборшевым, студентом шестого курса Московского государственного строительного университета.

Этот молодой человек из Ингушетии не просто студент, в 2020 году он вместе со своей командой занял третье место на международном конкурсе в Китае Belt and Road Architectural University International Consortium — BRAUIC 2020. На конкурс от России было заявлено шесть команд, из которых всего две прошли первый этап. Одна команда представляла проект по архитектуре, а вторая, где участвовал Зарубек, по инженерии. Презентовав уникальный проект строительства на Марсе, ребята заняли третье место, остальные призовые места получили участники из Китая.

Как сообщила пресс-служба Постпредства, Заурбек Гадаборшев рассказал постпреду о своем проекте и будущих планах. Муслим Оздоев поблагодарил Заурбека за то, что он достойно представил Россию и Ингушетию на конкурсе международного уровня, а также подчеркнул, что очень важно помнить про свою Родину и все свои знания использовать в первую очередь там.

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