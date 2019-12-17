Дзюдо

Ингушский спортсмен Вахид Даурбеков выиграл «бронзу» Кубка России по дзюдо

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Ингушский дзюдоист Вахид Даурбеков завоевал бронзовую медаль на Кубке России по дзюдо в Майкопе.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, в полуфинале в весовой категории +100 кг Вахид Даурбеков уступил Никите Дибрину из Тюмени и боролся за «бронзу».

В схватке за «бронзу» Даурбеков победил Шамхана Ешуркаева из Чечни и замкнул тройку лучших в своей весовой категории.

Тренируется ингушский спортсмен под руководством тренеров Исраила Кодзоева и Аюпа Евлоева.

Участие в соревнованиях принимало более 400 дзюдоистов из 34 регионов страны.

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