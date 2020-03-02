Ингушский спортсмен Тамерлан Газдиев стал победителем первенства Санкт-Петербурга по вольной борьбе
Ингушский спортсмен Тамерлан Газдиев, представляющий Северную столицу, стал победителем первенства Санкт-Петербурга по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», эти соревнования являются отбором на первенство России по вольной борьбе. Тамерлан выступал в весовой категории до 65 кг.
Стоить отметить, что самые первые, успешные и главные шаги в спорте Газдиев сделал со своим первым тренером Магомедом Берсановым. Сейчас спортсмен живет в Санкт-Петербурге и тренируется под руководством Александра Чураева.