Ингушский спортсмен Муса Могушков поднялся на первое место в рейтинге российских дзюдоистов в весовой категории до 73 кг

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», рейтинг составлен по версии Международной федерации дзюдо (IJF).

Могушков силён, владеет огромным арсеналом болевых приемов, бросков. По мнению специалистов дзюдо, он отточил свои навыки до автоматизма и превзошёл десятки спортсменов со всего мира.