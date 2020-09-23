Ингушский спортсмен Муса Могушков поднялся на первое место в рейтинге российских дзюдоистов в весовой категории до 73 кг
Заслуженный мастер спорта России по дзюдо Муса Могушков поднялся на первое место в рейтинге российских дзюдоистов в весовой категории до 73 кг.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», рейтинг составлен по версии Международной федерации дзюдо (IJF).
Могушков силён, владеет огромным арсеналом болевых приемов, бросков. По мнению специалистов дзюдо, он отточил свои навыки до автоматизма и превзошёл десятки спортсменов со всего мира.