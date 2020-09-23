Дзюдо

Ингушский спортсмен Муса Могушков поднялся на первое место в рейтинге российских дзюдоистов в весовой категории до 73 кг

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Заслуженный мастер спорта России по дзюдо Муса Могушков поднялся на первое место в рейтинге российских дзюдоистов в весовой категории до 73 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», рейтинг составлен по версии Международной федерации дзюдо (IJF).

Могушков силён, владеет огромным арсеналом болевых приемов, бросков. По мнению специалистов дзюдо, он отточил свои навыки до автоматизма и превзошёл десятки спортсменов со всего мира.

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