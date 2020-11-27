Ингушский спортсмен Мовсар Плиев примет участие в чемпионате России по боксу

Он недавно выполнил норматив мастера спорта России по боксу, победив во Всероссийском турнире по боксу класса «А». Мовсар Плиев тренируется в боксерском клубе «Гелия» под руководством тренеров М. Местоева, А-М. Жандарова, Б. Шанхоева и А. Жандарова.

По итогам первенства будет сформирован состав национальной сборной для участия в Олимпийских играх в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020 года на 2021-й.