Футбол

Ингушский спортсмен Магомед Оздоев вызван в сборную России по футболу

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Ингушский спортсмен Магомед Оздоев вызван в сборную России по футболу для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022 (Катар).

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на днях тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился с окончательным списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Всего в основном списке значится 27 игроков, в том числе и ингушский футболист, полузащитник питерского «Зенита» Магомед Оздоев.

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