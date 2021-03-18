Ингушский спортсмен Магомед Оздоев вызван в сборную России по футболу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на днях тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился с окончательным списком футболистов, которые будут вызваны для подготовки к отборочным играм чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Всего в основном списке значится 27 игроков, в том числе и ингушский футболист, полузащитник питерского «Зенита» Магомед Оздоев.