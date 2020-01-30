Ингушский спортсмен из Рязани Саид Осканов стал победителем первенства ЦФО по универсальному бою
Ингушский спортсмен из Рязани Саид Осканов стал победителем первенства Центрального федерального округа по универсальному бою среди юношей.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Саид выступил в весовой категории до 55 кг.
Напомним, первенство состоялось в селе Поляны Рязанского района на базе детско-юношеской спортивной школы «Витязь» в двух дисциплинах — «лайт» и «классика», где участвовали 445 спортсменов из 16 регионов.