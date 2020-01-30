Ингушский спортсмен из Рязани Саид Осканов стал победителем первенства ЦФО по универсальному бою

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Саид выступил в весовой категории до 55 кг.

Напомним, первенство состоялось в селе Поляны Рязанского района на базе детско-юношеской спортивной школы «Витязь» в двух дисциплинах — «лайт» и «классика», где участвовали 445 спортсменов из 16 регионов.