Ингушский спортсмен из Рязани Саид Осканов стал победителем первенства ЦФО по универсальному бою

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Ингушский спортсмен из Рязани Саид Осканов стал победителем первенства Центрального федерального округа по универсальному бою среди юношей.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Саид выступил в весовой категории до 55 кг.

Напомним, первенство состоялось в селе Поляны Рязанского района на базе детско-юношеской спортивной школы «Витязь» в двух дисциплинах — «лайт» и «классика», где участвовали 445 спортсменов из 16 регионов.

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