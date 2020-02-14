Единоборства

Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых

0

Ингушский спортсмен, коричневый пояс BJJ Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых в весовой категории до 69 кг, по версии Международной федерации джиу-джитсу (JJIF).

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Мамилов живёт и тренируется в Казахстане.

Напомним, Ислам тренировался в академии бразильского джиу-джитсу под руководством одного из лучших тренеров Казахстана Арманжана Рузахунова — обладателя пурпурного пояса по БЖЖ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности
В Сунженском районе Ингушетии завершился заключительный этап рейдовых мероприятий по пилорамам

Главное

Яндекс.Метрика

 