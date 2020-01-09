Ингушский спортсмен Ислам Мамилов поднялся в мировом рейтинге по бразильскому джиу-джитсу
После чемпионата мира в ОАЭ в прошлом году ингушский спортсмен Ислам Мамилов поднялся на 7-ое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых в весовой категории до 69 кг по версии Международной федерации джиу-джитсу (JJIF).
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Мамилов живёт и тренируется в Казахстане.
Напомним, Ислам тренировался в академии бразильского джиу-джитсу под руководством одного из лучших тренеров Казахстана Арманжана Рузахунова — обладателя пурпурного пояса по БЖЖ.