Ингушский спортсмен Ислам Албогачиев стал победителем Всероссийских соревнований по грэпплингу в Кургане
Ингушский спортсмен Ислам Албогачиев, выступающий за тюменский клуб «Раджа Файт, стал победителем Всероссийских соревнований по спортивной борьбе «грэпплинг» памяти А. Чащина (г. Курган).
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Албогачиев выступил в весовой категории до 77кг.
В спортивном комлексе им. В. Ф. Горбенко собрались 390 участников соревнований, разбитых на 9 возрастных групп. Также в турнире приняли участие спортсмены из Казахстана.