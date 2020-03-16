Грепплинг

Ингушский спортсмен Ислам Албогачиев стал победителем Всероссийских соревнований по грэпплингу в Кургане

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Ингушский спортсмен Ислам Албогачиев, выступающий за тюменский клуб «Раджа Файт, стал победителем Всероссийских соревнований по спортивной борьбе «грэпплинг» памяти А. Чащина (г. Курган).

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Албогачиев выступил в весовой категории до 77кг.

В спортивном комлексе им. В. Ф. Горбенко собрались 390 участников соревнований, разбитых на 9 возрастных групп. Также в турнире приняли участие спортсмены из Казахстана.

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