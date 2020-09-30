Ингушский спортсмен Имранбек Габасов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо
Ингушский спортсмен Имранбек Габасов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо памяти В. Н. Гулидова.
Соревнования проходили в городе Красноярске. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Габасов выступал в весовой категории до 81 кг.
Победители турнира вне зависимости от количества человек в весовой категории получают путевку на чемпионат России, а также победителю присваивается звание мастера спорта России (с соблюдением всех требований).