Ингушский спортсмен Имранбек Габасов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо

Соревнования проходили в городе Красноярске. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Габасов выступал в весовой категории до 81 кг.

Победители турнира вне зависимости от количества человек в весовой категории получают путевку на чемпионат России, а также победителю присваивается звание мастера спорта России (с соблюдением всех требований).