Дзюдо

Ингушский спортсмен Имранбек Габасов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо

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Ингушский спортсмен Имранбек Габасов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо памяти В. Н. Гулидова.

Соревнования проходили в городе Красноярске. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Габасов выступал в весовой категории до 81 кг.

Победители турнира вне зависимости от количества человек в весовой категории получают путевку на чемпионат России, а также победителю присваивается звание мастера спорта России (с соблюдением всех требований).

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