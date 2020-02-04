Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал две медали на открытом чемпионате по джиу-джитсу в Москве

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Илез занял первое место в разделе «No-Gi» в весовой категории до 80 кг и второе место в разделе «Gi» в весовой категории до 82 кг.

Тренируется ингушский спортсмен под руководством чёрного пояса BJJ Арби Мурадова.