Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал две медали на открытом чемпионате по джиу-джитсу в Москве
Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал две медали на открытом чемпионате по джиу-джитсу «WAY BJJ OPEN 2020 MOSCOW JIU-JITSU CHAMPIONSHIP» среди пурпурных поясов.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Илез занял первое место в разделе «No-Gi» в весовой категории до 80 кг и второе место в разделе «Gi» в весовой категории до 82 кг.
Тренируется ингушский спортсмен под руководством чёрного пояса BJJ Арби Мурадова.