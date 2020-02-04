Единоборства

Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал две медали на открытом чемпионате по джиу-джитсу в Москве

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Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал две медали на открытом чемпионате по джиу-джитсу «WAY BJJ OPEN 2020 MOSCOW JIU-JITSU CHAMPIONSHIP» среди пурпурных поясов.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Илез занял первое место в разделе «No-Gi» в весовой категории до 80 кг и второе место в разделе «Gi» в весовой категории до 82 кг.

Тренируется ингушский спортсмен под руководством чёрного пояса BJJ Арби Мурадова.

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