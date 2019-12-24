Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал лучшим джитсером 2019 года
Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал победителем турнира по джиу-джитсу среди топовых джитсеров WAYBJJ SUPER FIGHTS AMONG — 2019 в Грозном.
По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Илез выступил в весовой категории до 80 кг и стал лучшим джитсером года по версии WAYBJJ по синим поясам. Тренируется спортсмен под руководством Арби Мурадова (чёрный пояс, второй дан).
Еще один представитель Ингушетии — Имран Магомадов стал серебряным призером турнира в весовой категории до 68 кг, он также тренируется у Арби Мурадова.