Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал лучшим джитсером 2019 года

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Илез выступил в весовой категории до 80 кг и стал лучшим джитсером года по версии WAYBJJ по синим поясам. Тренируется спортсмен под руководством Арби Мурадова (чёрный пояс, второй дан).

Еще один представитель Ингушетии — Имран Магомадов стал серебряным призером турнира в весовой категории до 68 кг, он также тренируется у Арби Мурадова.