Единоборства

Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал лучшим джитсером 2019 года

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Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал победителем турнира по джиу-джитсу среди топовых джитсеров WAYBJJ SUPER FIGHTS AMONG — 2019 в Грозном.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Илез выступил в весовой категории до 80 кг и стал лучшим джитсером года по версии WAYBJJ по синим поясам. Тренируется спортсмен под руководством Арби Мурадова (чёрный пояс, второй дан).

Еще один представитель Ингушетии — Имран Магомадов стал серебряным призером турнира в весовой категории до 68 кг, он также тренируется у Арби Мурадова.

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