ММА

Ингушский спортсмен Хасан Эсмурзиев готовится к титульному бою на турнире GFC 26

0

Ингушский спортсмен Хасан Эсмурзиев из Малгобека, представляющий Пензу, готовится к титульному бою на турнире GFC 26, который запланирован на 11 июля текущего года.

Изначально его бой должен был пройти в апреле. Потом турнир перенесли. Конечную фазу подготовки к титульному бою в настоящее время ингушский спортсмен проходит в Пензе.

«Тренируемся практически полгода без остановки. Таких больших перерывов особо не было. Поэтому тренировались практически всё время. Единственный минус — то, что залы были закрыты», — отметил Хасан Эсмурзиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До конца года в Ингушетии откроют шесть новых домов культуры
Спортсмены Ингушетии посвятят восхождение на Столовую гору Дню медицинского работника
В краеведческом музее Ингушетии подвели итоги конкурса, приуроченного ко Дню России
Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новой книгой Руслана Парова «Дни, что нами пройдены...»
30 случаев заражения Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Представителей здравоохранения Ингушетии приглашают на масштабный онлайн-концерт, посвященный Дню медицинского работника
В рамках акции «Сад памяти» планируется очередная посадка деревьев
Минприроды Ингушетии запускает новый экологический проект для фотографов-любителей
Очередная группа призывников из Сунженского района отправилась служить в ряды Российской армии
Проектам экоактивистов будет оказана поддержка профильного министерства
Масштабная благотворительная акция в Карабулаке охватит одну тысячу семей

Главное

Яндекс.Метрика

 