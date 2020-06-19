Ингушский спортсмен Хасан Эсмурзиев готовится к титульному бою на турнире GFC 26

Изначально его бой должен был пройти в апреле. Потом турнир перенесли. Конечную фазу подготовки к титульному бою в настоящее время ингушский спортсмен проходит в Пензе.

«Тренируемся практически полгода без остановки. Таких больших перерывов особо не было. Поэтому тренировались практически всё время. Единственный минус — то, что залы были закрыты», — отметил Хасан Эсмурзиев.