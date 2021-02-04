Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев занял второе место на Кубке России по тяжелой атлетике

Состязания проходили в городе Старый Оскол Белгородской области. Ингушскому атлету всего 20 лет. Первые шаги в тяжелой атлетике он начал делать, посещая нестеровский физкультурно-оздоровительный комплекс. Его первым тренером был Муслим Балаев. Сейчас атлета тренирует легенда отечественной тяжелой атлетики, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, ныне занимающийся спортивным наставничеством Руслан Балаев. На Кубке России он представлял Москву.

Напомним, год назад, выступая на первенстве России по тяжелой атлетике в возрастной категории до 20 лет, Хас-Магомед занял первое место и установил сразу 4 рекорда. Соревнования являлись отборочными, где призеры получали путевку для участия в чемпионате мира. Но все планы перечеркнула пандемия.

На проходившем в августе чемпионате России Хас-Магомед вновь оказался на пьедестале почета, положив в копилку сверхдостижений еще 5 рекордов.

По итогам выступлений в Старом Осколе была сформирована сборная страны для подготовки к участию в чемпионате Европы, в которую включен и Балаев. Скоро ему предстоит выехать на сборы команды.