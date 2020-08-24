Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике

В весовой категории до 109 кг Балаев набрал в двоеборье сумму 387 кг (170 кг в рывке и 217 кг в толчке).

Спортсмен также установил рекорд России в своей возрастной группе. Тренируется Хас-Магомед под руководством чемпиона СССР, обладателя Кубка СССР, призёра чемпионата Европы, чемпиона Игр доброй воли 1986 года Руслана Балаева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, чемпионат России по тяжелой атлетике проходил в Грозном с 17 по 23 августа.