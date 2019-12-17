Ингушский спортсмен Эмран Хамхоев вошел в состав национальной сборной России по боксу

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, в Нальчике определились финалисты и бронзовые призеры чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет, за награды которого в десяти весовых категориях боролись 300 участников со всех регионов страны.

Конкуренция была очень серьёзной, так как чемпионат был отборочным в национальную сборную России по боксу. Уверенно дойдя до полуфинала, Эмран уступил лишь спортсмену из Челябинска.