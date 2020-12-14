Ингушский спортсмен Бай-Али Бисаев стал серебряным призёром чемпионата СКФО по борьбе самбо

Бисаев выступил в весовой категории до 53 кг и выполнил норматив на присвоение спортивного звания «Мастер спорт России по самбо».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», более 250 спортсменов и спортсменок из всех субъектов СКФО собрались на коврах УСК «Гладиатор» в Нальчике, чтобы побороться за награды чемпионата округа по самбо в 22 весовых категориях.

«Турнир проходил два дня. По его итогам проведен отбор на чемпионат России, который пройдет в конце февраля будущего года в Оренбурге», — уточнил исполнительный директор Федерации самбо СКФО Султан Ошхунов.