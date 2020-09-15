Ингушский спортсмен Башир Джаутханов стал трижды победителем мастерского турнира по пауэрлифтингу «Кубок Солнца»
Ингушский спортсмен из посёлка Карца (Пригородный район Северной Осетии) Башир Джаутханов стал трижды победителем Всероссийского мастерского турнира по пауэрлифтингу «Кубок Солнца».
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в столице Ставропольского края.
Джаутханов занял первое место в дисциплине «жим лёжа», первое место в дисциплине «народный жим» и первое место по стритлифтингу.