Пауэрлифтинг

Ингушский спортсмен Башир Джаутханов стал трижды победителем мастерского турнира по пауэрлифтингу «Кубок Солнца»

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Ингушский спортсмен из посёлка Карца (Пригородный район Северной Осетии) Башир Джаутханов стал трижды победителем Всероссийского мастерского турнира по пауэрлифтингу «Кубок Солнца».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в столице Ставропольского края.

Джаутханов занял первое место в дисциплине «жим лёжа», первое место в дисциплине «народный жим» и первое место по стритлифтингу.

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