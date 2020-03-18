Ингушский спортсмен Анзор Евлоев успешно выступил на официальном Чемпионате Москвы по панкратиону
Ингушский спортсмен стал победителем официального Чемпионата Москвы по панкратиону.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Анзор Евлоев занял первое место в весовой категории до 100кг.
С 648 года до н. э. проводятся соревнования по панкратиону. Панкратион-это третье единоборство, вошедшее в программу Древнегреческих Олимпийских игр после борьбы и кулачного боя. Суть этого единоборства заключается в поединке двух невооруженных атлетов, главной целью которых является заставить противника признать свое поражение, т. е. сдаться.