Панкратион

Ингушский спортсмен Анзор Евлоев успешно выступил на официальном Чемпионате Москвы по панкратиону

0

Ингушский спортсмен стал победителем официального Чемпионата Москвы по панкратиону.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Анзор Евлоев занял первое место в весовой категории до 100кг.

С 648 года до н. э. проводятся соревнования по панкратиону. Панкратион-это третье единоборство, вошедшее в программу Древнегреческих Олимпийских игр после борьбы и кулачного боя. Суть этого единоборства заключается в поединке двух невооруженных атлетов, главной целью которых является заставить противника признать свое поражение, т. е. сдаться.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Новом Реданте прошла выставка, посвященная 250-летию вхождения Ингушетии в состав России
«Коронавирус» стал победителем в викторине по истории Ингушетии в честь единения с Россией
В аэропорту Ингушетии реализуют комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции
Ингушские газовики рекомендуют абонентам использовать дистанционные сервисы из-за коронавируса
В Назрановской крепости планируется провести восстановительные работы
Боксеры-профессионалы надеются, что со сменой руководства региональной федерации любительский бокс ждут перемены к лучшему
Финалисты конкурса «Вместе с Россией» сестры Матиевы передали в дар музею изобразительных искусств свои работы
В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Вода России»
В июле ингушские боксеры могут провести очередные поединки
Калиматов напомнил об индивидуальной ответственности каждого из-за коронавируса
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений

Главное

Яндекс.Метрика

 