Ингушский спортсмен Анзор Евлоев успешно выступил на официальном Чемпионате Москвы по панкратиону

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Анзор Евлоев занял первое место в весовой категории до 100кг.

С 648 года до н. э. проводятся соревнования по панкратиону. Панкратион-это третье единоборство, вошедшее в программу Древнегреческих Олимпийских игр после борьбы и кулачного боя. Суть этого единоборства заключается в поединке двух невооруженных атлетов, главной целью которых является заставить противника признать свое поражение, т. е. сдаться.